Фельдшеры скорой Челнов за 5 минут запустили сердце женщины после клинической смерти

Сотрудники станции скорой медицинской помощи Набережных Челнов за пять минут смогли запустить сердце пожилой женщины, у которой случился острый инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Вызов к диспетчеру поступил в полночь. 71-летняя челнинка пожаловалась на боли в животе, слабость, тошноту и учащенное сердцебиение. На вызов поехали фельдшеры Вячеслав Степанов и Элина Хамитова. На месте они диагностировали у пациентки острый инфаркт миокарда абдоминальной формы, которая считается самой редкой.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Боли в этом случае возникают не в области сердца, а в брюшной полости», — объяснили в Минздраве РТ.

Медики оказали пенсионерке всю необходимую медицинскую помощь, начали готовить ее к транспортировке в больницу, но внезапно женщина потеряла сознание и перестала дышать. У нее остановилось сердце.

«Медицинские сотрудники сделали все, чтобы возобновилась сердечная деятельность и восстановилось самостоятельное дыхание. Сердце „завелось“ через пять минут, самое главное — мозг сохранился живым. Пациентку доставили в кардиореанимацию лечебного учреждения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отмечает фельдшер Вячеслав Степанов, это не первый случай в его практике. Клиническую смерть ему приходилось видеть и ранее, и бывали случаи, когда чуда не случалось.

«Три года назад мы с коллегами реанимировали 40-летнего мужчину. По словам очевидцев, все произошло внезапно: он упал и перестал дышать. Дыхательная деятельность у мужчины отсутствовала около 5-7 минут. Мужчину реанимировали 25 минут. Бригаде медиков удалось восстановить сердечную деятельность, остановка сердца произошла на фоне острого инфаркта миокарда», — рассказал Степанов.

Однако мужчина умер спустя 16 часов в больнице. Фельдшер узнал об этом уже от коллег.