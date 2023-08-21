Фельдшеры Казанской скорой спасли беременную женщину с судорогами, опасными для жизни

Фельдшеры Казанской станции скорой медицинской помощи спасли беременную женщину с опасными для жизни судорогами. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

В Казанскую скорую поступил вызов о 18-летней беременной женщине. Поводом стали судороги и потеря сознания.

Прибыв в квартиру, фельдшеры обнаружили девушку на девятом месяце беременности, она лежала в ванной комнате, была в сознании, но жаловалась на слабость и головокружение. Бригада переместила ее на кровать, там у нее случился повторный судорожный приступ. Незамедлительно медики ввели противосудорожный препарат и начали оксигенотерапию.

Артериальное давление женщины было 220 на 100, уровень глюкозы в крови находился в норме. На ЭКГ фельдшеры увидели синусовую тахикардию. При осмотре пациентки бросались в глаза массивные отеки ног.

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«При опросе родственников выяснилось, что у беременной не в первый раз случаются судороги. Исходя из полученных данных был выставлен диагноз "эклампсия". Это грозное осложнение, которое может привести к гибели матери и плода. Введенные медикаменты судорожный приступ не купировали», – рассказали в пресс-службе станции скорой помощи.

Женщину экстренно повезли в перинатальный центр РКБ. Во время движения медикаментозная терапия не останавливалась, но повторное введение противосудорожных препаратов вновь оказалось неэффективно. И только когда женщину передавали персоналу перинатального центра, она пришла в сознание.

В больнице провели экстренное родоразрешение. Сейчас здоровью матери и ребенка ничего не угрожает. Благодаря слаженной работе бригады были спасены две жизни.

«Станция скорой помощи Казани напоминает о необходимости тщательно контролировать состояние здоровья во время беременности, регулярно проверять уровень артериального давления, сдавать общие анализы крови и мочи и своевременно посещать женскую консультацию. Это позволит выносить и в срок родить здорового ребенка», – подчеркнули в пресс-службе.