Фельдшеры челнинской скорой спасли водителя, зажатого в авто в результате ДТП

Серьезное ДТП произошло в новогодние праздники. Лихач вылетел на встречку, где ехал автомобиль молодой семьи. Водитель, чтобы избежать столкновения, вывернул руль, и машина слетела в кювет, где врезалась в дерево. Водитель оказался зажат в салоне авто.

Супруга мужчины сразу позвонила в скорую. Она была напугана, ведь муж потерял сознание.

«Мы мчались, можно сказать, "на всех парусах". Когда приехали, увидели автомобиль с разбитыми стеклами и вмятинами», – рассказал фельдшер Роман Жорин.

В считанные минуты медики были на месте. Пока фельдшер Василя Нуриахметова оказывала помощь женщине, Роман наложил водителю воротниковую шину-фиксатор, обезболил и укрыл пледом, чтобы тот хоть как-то мог согреться до прибытия службы МЧС.

Спасатели высвободили пострадавшего и передали медикам. По пути в больницу фельдшеры, не останавливаясь ни на минуту, оказывали помощь водителю.

У пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные травмы, ушибы мягких тканей.

«Для нас это не первый случай, в зимний период ДТП случаются часто, много различных и тяжелых травм, оказание помощи доведено до автоматизма», – добавил Роман Жорин.

Всего с начала года медики выезжали на ДТП 7 раз. 11 пострадавших госпитализированы в стационар.