Фельдшеру из Муртазы вручили машину на конкурсе «Ак чэчэклэр»

Специальный приз от Президента Татарстана – автомобиль – получила заведующая Муртазинским фельдшерско-акушерским пунктом Бавлинской центральной районной больницы Разина Мугинова.

Разина Залиловна – фельдшер высшей квалификационной категории, 32 года она проработала в одном селе.

На ее участке отсутствует материнская и младенческая смертность, до 100% доведена вакцинация и диспансеризация взрослого и детского населения.

Разина Мугинова оказывает неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях. В любое время дня и ночи Разина Залиловна готова прийти на помощь своим пациентам. Она пользуется большим авторитетом среди населения и медицинских работников Бавлинской центральной районной больницы.