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Здоровье
17 июня 2022  20:03
Эвелина Киселёва

Фельдшеру из Муртазы вручили машину на конкурсе «Ак чэчэклэр»

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Специальный приз от Президента Татарстана – автомобиль – получила заведующая Муртазинским фельдшерско-акушерским пунктом Бавлинской центральной районной больницы Разина Мугинова.

Разина Залиловна – фельдшер высшей квалификационной категории, 32 года она проработала в одном селе. 

На ее участке отсутствует материнская и младенческая смертность, до 100% доведена вакцинация и диспансеризация взрослого и детского населения.

Разина Мугинова оказывает неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях. В любое время дня и ночи Разина Залиловна готова прийти на помощь своим пациентам. Она пользуется большим авторитетом среди населения и медицинских работников Бавлинской центральной районной больницы.

#Ак чэчэклэр - Белые цветы
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