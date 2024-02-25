Фельдшер с позывным Суета: И на мотоцикле, и на велосипеде раненых вытаскивали

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Боец с позывным Суета впервые за полтора года приехал в отпуск на малую родину в Высокогорский район РТ. Ровно столько времени прошло после того, как он подписал контракт и уехал в зону СВО. Еще четыре месяца татарстанец проходил обучение, изучал полевую медицину и занимался военной подготовкой.

Военнослужащему 31 год. Он родился в Казахстане. Мальчику было семь лет, когда семья переехала в Высокогорский район. После 9-го класса он поступил в сельскохозяйственный техникум, где получил специальность ветеринара. Потом прошел срочную службу в одной из частей ракетных войск, дислоцированной в Астрахани. После армии дополнительно отучился на сварщика и работал на стройке.

После начала специальной военной операции Суета решил вступить в ряды российской армии и подписал контракт. Поехал на танковый полигон на учения, где стал санинструктором.

«Нас изначально готовили, что война. Учитесь. А то некоторые сейчас новенькие приходят туда, даже жгут не могут себе наложить, знаешь», — заявил военный.

Суета попал на Донбасс уже после начала 2023 года. Свой первый штурм, по его словам, помнит в деталях.

«Первый штурм 7 января был. Потерь много было у нас там. Ну все-таки мы всё отбили, взяли блиндажи, отбили [контр]атаку», — поделился воспоминаниями он.

Татарстанец стал фельдшером в медицинском взводе батальона. У него была своя группа эвакуации из 8 человек, которые выносят раненых солдат прямо с поля боя.

«Мы двумя группами заходили. Одна группа штурмует, вторая оборону держит, блиндажи. Всё удержали. Четыре дня мы пробыли на этих блиндажах. Укропов отбили. Всё, наша ротация. Нас поменяли. Пришли другие ребята, и мы вышли», — рассказал он.

За полтора года на СВО Суета спас очень много жизней. Спасшего других медика в зоне боевых действий каждый боец помнит и благодарит. По словам Суеты, у него есть и постоянные «свои ребята», которые постоянно попадают к нему с ранениями после очередного штурма.

«Много кто благодарил. У меня несколько пацанов постоянных. Они выходят на штурм. Потом „трехсотые“ у меня. Потом через месяц я их опять вижу. Опять же со штурма, опять же раненые», — заметил он.

Фельдшер — заметный человек на своем участке. Хотя кругом опасность, он, не раздумывая, мчится спасать каждого прямо на «передке». Бывает, что даже на велосипеде.

«Также и на мотоцикле, и на детской коляске, и на велосипеде вытаскивали. Прямо на багажник. Скотчем обматывал — и всё, поехали. И так девять километров», — рассказал боец.

Суета сейчас находится рядом с близкими и наслаждается каждой секундой. Мать военного старается согреть сына теплотой и любовью.

«И вот сейчас опять на душе тяжело. Сердце уже стучит, душа болит. Тяжело будет опять, конечно, его отпускать», — призналась женщина.

Когда Суета уехал в СВО, семья очень переживала, и бессонные ночи стали для них нормой. Потом родственники уже привыкли, что их сын, спасая жизни других и рискуя собой, может остаться на неопределенное время без связи.

«Я рада, что он такой патриот у меня. Главное, чтобы жив, здоров был, и эта война чтобы скорее кончилась. Чтобы все дети домой пришли и матери дождались», — с дрожью в голосе говорит женщина.

У Суеты на груди сверкают две медали. Это медали «За заслуги в военной медицине» и «За спасение погибавших». Есть еще и самое дорогое награждение, которое осталось в зоне СВО, — это «Черный крест» (негосударственная награда — прим. Т-и). Его дали за оборону позиции, которую противники до этого четыре раза отбивали.