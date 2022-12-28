Фельдшер казанской скорой стала «Серафимовской сестрой милосердия»

Фельдшер казанской подстанции скорой медицинской помощи № 8 Анна Павсёмова получила звание «Серафимовская сестра милосердия». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

Она выиграла конкурс «Серафимовский врач – 2022», награждение прошло в Центре славянской культуры в Дивеево.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

«Анна Юрьевна восемь лет проработала в воскресной школе, где преподавала Закон Божий. Принять участие в конкурсе фельдшеру предложила заведующая подстанцией, оформить заявку помогли сотрудники отдела кадров. Заслуги казанского медика отметили в числе трех победителей в номинации “Серафимовская сестра милосердия”», – уточнили в горздраве.

Этот профессиональный конкурс медицинских работников направлен на поддержку врачей, медицинских сестер и других специалистов сферы здравоохранения. Всего на конкурс было подано 183 заявки со всей России.