Фельдшер из Нижнекамска учит бойцов СВО самопомощи

Нижнекамский фельдшер Динар Джавадов проявил инициативу и теперь обучает бойцов СВО как быстро и качественно оказать себе помощь при ранении, сообщают в пресс-службе Нижнекамской ЦРМБ.

Фото: Пресс-служба Нижнекамской ЦРМБ

«Идея обратиться в военкомат для проведения таких занятий пришла мне и моему товарищу, сотруднику кадетского корпуса, руководителю по физвоспитанию Михаилу Борисову. Военком Газинур Ситдиков сразу же принял наше предложение и пошёл на встречу, сейчас активно помогает нам в организации этих занятий. Благодаря поддержке неравнодушных людей мы закупили бинты и жгуты для проведения таких занятий», – рассказал он.

Фельдшер с почти 30-летним стажем отметил, что одним из наиболее частых и грозных последствий ранения является кровотечение. При ранении кровотечение может в течение короткого времени привести к смертельному исходу.

Фото: Пресс-служба Нижнекамской ЦРМБ

«Я показал ребятам, как быстро наложить жгут и остановить потерю крови, научил технике наложения повязок и шин, рассказал, что такое тампонада раны и как её правильно выполнить», – поделился Джавадов.

В пресс-службе больницы отметили, что Динар Джавадов успешно сотрудничает с военкоматом и уже обучил две группы бойцов, которые отправляются в зону СВО по контракту.