Фейки в СМИ и кто сошел с дистанции: о чем говорят в Татарстане за месяц до выборов

Андрей Кондратьев: «Идет большая муниципальная кампания: 145 мандатов, 511 человек пришли на эту избирательную кампанию»

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Двум кандидатам отказали в регистрации на выборы в Госсовет Татарстана

Через месяц состоится Единый день голосования. В Татарстане 8 сентября будут выбирать депутатов Госсовета республики VII созыва. В этот же день пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Ведущим онлайн-форума «Мой голос» стал председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев. Он и озвучил последние цифры по кандидатам. На 100 мандатов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан выдвинулось 427 человек, а зарегистрировано 397 кандидатов.

«Вы спросите: где же 30? Объясняю. 22 кандидата на этапе выдвижения подали личные заявления и сошли с дистанции, шесть кандидатов после завершения регистрации подали заявления и сошли с дистанции. Двоим кандидатам в одномандатных округах мы были вынуждены отказать в регистрации: один из кандидатов — по причине отсутствия необходимых документов, второй кандидат — по причине малого количества достоверных подписей», — пояснил Кондратьев.

Он отметил, что ЦИК РТ в диалоге с кандидатами, которым было отказано, и готова к дискуссии, чтобы совершенствовать избирательное законодательство.

«Идет большая муниципальная кампания: 145 мандатов, 511 человек пришли на эту избирательную кампанию. 494 кандидата мы зарегистрировали, это свежие цифры. Отказали пяти кандидатам. Причины — документальные и личные. Жалоб и обращений в суды нет», — подытожил Кондратьев.

Айдар Салимгараев: «Республика Татарстан обладает значительным набором ресурсов для того, чтобы информировать население о предстоящих избирательных кампаниях» Фото: скриншот видео

Почему предвыборную агитацию доверяют госСМИ?

Кондратьев напомнил, что на этой неделе состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени в государственных СМИ, и передал слово руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву. Он рассказал, что предвыборная агитация в СМИ начнется 10 августа.

«Надо отметить, что Республика Татарстан обладает значительным набором ресурсов для того, чтобы информировать население о предстоящих избирательных кампаниях», — считает Салимгараев.

В предвыборной агитации в преддверии Единого дня голосования 10 августа участвуют: региональное подразделение ВГТРК «Россия» (телеканалы «Россия» и «Россия 24», радио «Татарстан»); каналы АО «Татарстан Новый Век» (телеканалы ТНВ и радио «Болгар»), а также ресурсы АО «Татмедиа». Это как городские телеканалы, так и радиостанции, которые будут задействованы для информирования населения. Кроме этого, будут задействованы еще 84 государственных издания, в их числе «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», а также городские и районные общественно-политические издания.

Салимгараев предупредил жителей Татарстана о том, что в предвыборную пору могут активизироваться распространители фейков. По его мнению, сейчас идет борьба за то, чтобы первым проинформировать население, что и приводит к появлению недостоверной информации.

«Почему я говорю о государственных изданиях, почему государство выбирает их для бесплатной информации? Сейчас достаточно тяжело отличать фейки от правды. В последнее время мы видим, насколько распространение фейков профессионально и качественно делается, то есть незнающим людям достаточно тяжело отличить. Поэтому роль государственных СМИ в информировании населения очень важна и значима. Потому что там информация проверяется, ее получают из достоверных источников», — заявил руководитель республиканского агентства.

К Салимгараеву обратились с вопросом, могут ли кандидаты проявить креативность в своей агитации.

«Это дело кандидатов. Мы можем только подсказывать. Наша задача — не менять ни слова», — пояснил Салимгараев.

Насколько агитация будет яркой, зависит от кандидатов. Тем не менее Кондратьев обратился к Салимгараеву с предложением провести обучение, которое бы способствовало появлению интересных видеороликов и информации о кандидатах в текстовом виде. Салимгараев одобрил такую идею.

Тимур Какохо: «Главная задача наблюдателя — это наблюдать, слушать, а затем транслировать то, что он видел и слышал» Фото: скриншот видео

Наблюдателей перед Единым днем голосования начнут обучать с 12 августа

Онлайн-форум «Мой голос» был посвящен открытости и гласности на выборах в Единый день голосования. Как сказал Кондратьев, видеокамеры на избирательных участках — это хорошо и правильно, но это не отменяет важности работы наблюдателей. Председатель ЦИК РТ напомнил, что во время президентских выборов в марте 2024 года работали 16 тыс. наблюдателей во все три дня голосования.

С 12 августа начнется обучение наблюдателей республики. Оно будет проходить как очно, так и дистанционно, рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, председатель исполкома Татарстанского отделения «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо. Обучать будут на реальных кейсах, чтобы эффективнее подготовить наблюдателей.

«Главная задача наблюдателя — это наблюдать, слушать, а затем транслировать то, что он видел и слышал. Все те действия, которые он принимает, должны быть в рамках правового поля», — напомнил Какохо.

Наблюдателем может стать совершеннолетний человек, который не является государственным или муниципальным служащим. С этого года наблюдателем не может быть иноагент — единственное новшество, отметил Какохо. Чтобы стать наблюдателем и пройти обучение, нужно подать заявление в Общественную палату РФ.

Алина Гималтдинова рассказала о взаимодействии с ЦИКом Татарстана в качестве наблюдателя Фото: скриншот видео

Наблюдать будут и за агитационными материалами в СМИ, и за ходом голосования 8 сентября. В день голосования наблюдатели публикуют свои видео на портале Независимого общественного мониторинга nom24.ru.

В форуме также участвовала общественный деятель, блогер Алина Гималтдинова, которая рассказала о взаимодействии с ЦИКом Татарстана в качестве наблюдателя.

«Это был интересный опыт, уникальный. Насколько я знаю, другие регионы не смогли реализовать такой формат, мы были первыми и единственными пока. Это было погружение в новую сферу», — сказала Гималтдинова.

Марсель Гильмеев: «Есть понимание того, что результаты голосования, само участие в голосовании повлияют так или иначе на жизнь детей и внуков в будущем» Фото: скриншот видео

Что мотивирует идти на выборы?

Участником дискуссии также стал руководитель подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан Марсель Гильмеев. В разговоре с журналистами до начала форума он рассказал о результатах проведенных онлайн-опросов, в которых участвовало порядка 600 человек.

«В первую очередь мы обратили внимание на то, что люди достаточно активно участвуют в выборах. В опросе, который мы проводили в начале этого года, мы задавали вопрос о том, участвуют ли граждане вообще в целом в выборах. Респонденты в подавляющем большинстве своем отвечают, что они участвуют в выборах, ходят на выборы. Это подтверждается и реальными данными, которые мы видим уже после выхода людей с избирательных участков», — сказал Гильмеев.

Что касается мотивации людей, то респонденты говорили, что им важно высказать свою позицию относительно своего кандидата или партии.

«Есть понимание того, что результаты голосования, само участие в голосовании повлияют так или иначе на жизнь детей и внуков в будущем. Ну и в целом люди воспринимают этот процесс как важное для страны событие», — сказал Гильмеев.