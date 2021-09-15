Фейки с избирательных участков проверят в Центре общественного видеонаблюдения

Все 2,8 тыс. избирательных участков в Татарстане обеспечены видеокамерами, которые зафиксируют происходящее в течение трех дней голосования. Наблюдатели и журналисты будут иметь полный доступ к видеонаблюдению в центрах общественного наблюдения. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в общественной палате РТ.

«В дни выборов депутатов Госдумы 17-19 сентября в Татарстане будет работать Центр общественного наблюдения. Наблюдатели общественного движения “Корпус “За чистые выборы” и ассоциации “Независимый общественный мониторинг” будут следить за камерами на участках, проверять все поступающие сообщения о нарушениях. Независимые общественные наблюдатели будут присутствовать на всех участках в Татарстане», – отметили в палате.

Полный доступ к видеотрансляции во время выборов получат и региональные уполномоченные по правам человека в соответствии с Постановлением ЦИК России от 25 августа 2021 года.

Доступ к видеотрансляции во время выборов позволит Уполномоченному по правам человека в Татарстане Сарие Сабурской оперативно реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав, превентивно принимать меры по обеспечению прозрачности выборов.

Трансляция будет вестись непрерывно три дня, информация будет храниться один год. К ней можно будет обратиться в случае спора.