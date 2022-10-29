Создатель проекта Roem.ru рассказал о фейках в медиа на «PROНауке в КФУ»

Фото: пресс-служба КФУ

В Казани в рамках XV серии научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ» состоялась лекция российского интернет-журналиста, основателя сайта Roem.ru и члена правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Юрия Синодова. Журналист поделился своим пониманием того, кто создает фейки, почему люди верят в них, как с ними можно бороться и как медиа манипулируют читателями.

«В журналистике некоторые люди начинают играть в нарратив. Вместо того чтобы осветить реально происходящие событие, они начинают формулировать некую реальность, не соответствующую тому, что происходит на самом деле», — заявил публицист. Таким образом он противопоставил рассказ, отталкивающийся от фактов, и повествование, основанное на их интерпретации с внешней по отношению к ним позиции.

«Говорить, что происходит на самом деле, важно для того, чтобы развивалась связь между СМИ и читателем. Фейки могут привести не только к заблуждениям у общественности, но и к конфликтам и даже куда более ужасным последствиям», — добавил оратор.

Синодов убежден, что фейки и манипуляции во многом удобны для читателей и журналистов. По его мнению, для некоторых представителей СМИ манипуляции облегчают работу: не надо бегать и узнавать информацию, ее можно просто взять из какого-то источника и распространить, даже не пытаясь подтвердить те или иные факты, как это делают некоторые Telegram-каналы.

«Основным источником распространении фейков и манипуляции являются журналисты, которые не хотят работать, готовы брать неизвестную информацию, перекручивать ее», — добавил Синодов.

По его мнению, фейки и манипуляции всегда используются как инструменты для достижения определенных целей (например, увеличить цитируемость ресурса). Соответственно, фейковые новости могут распространяться ангажированными журналистами, проплаченными пользователями и обычными людьми, введенными в заблуждение.

При этом Синодов признал, что журналисты могут просто ошибаться. «Я на свокм личном опыте скорее это и делал, а не выпускал фейковую информацию. Когда я не мог что-то подтвердить, выбирал не публиковать это. Лучше не публиковать то, в чем не уверен», — пояснил он.

Синодов также предположил, что может произойти с теми СМИ, которые массово прибегают к манипуляциям и фейкам. «Я думаю, что с таким набором непроверенных новостей они вымрут», — убежден он. По его оценке, количество сомнительных новостей моно ограничить, если использовать проверенные источники.