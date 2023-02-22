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Феерия симфоджаза: Госоркестр Татарстана отметил концертом 100-летие российского джаза
Знаменитые джазовые стандарты, любимые советские хиты и открытие нового стиля джаза: так Госоркестр Татарстана отметил 100-летие со дня основания джаза в стране. О том, как это было, – в репортаже «Татар-информа».
Вклад Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстана (ГАСО РТ) под управлением Александра Сладковского в сохранение и популяризацию академического музыкального наследия сложно переоценить.
Представление концертных программ в Казани, активная гастрольная деятельность, запись бокс-сетов симфонических сочинений композиторов с мировым именем – все это только малая часть работы, которая проводится Госоркестром Татарстана.
Несмотря на плотный график, не упускаются оркестром и другие направления музыки. Джазовые стандарты не только выстраиваются в отдельные программы, но и, порой, вкрапливаются в концепцию отдельных концертов.
От «Футболиста» до фокстрота
В этом концертном сезоне российскому джазу исполнилось 100 лет. Это событие ГАСО РТ не мог не отметить. В Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева целый музыкальный вечер прошел под знаком джаза.
Открыли программу сочинения знаменитого джазового композитора и пианиста Александра Цфасмана, который стоял у истоков профессионального джаза в России.
Его коллектив «АМА-джаз» в Москве в то время переиграл знаковые произведения зарубежных авторов, джазовые транскрипции сочинений композиторов-классиков, блюзы и спиричуэлс. Кстати, в 20-е новый коллектив сразу же пригласили играть на эстраде в саду «Эрмитаж», что считалось у музыкантов высшим знаком признания.
Начало концерта в Казани стало своеобразной данью памяти человеку, ставшему одним из основоположников джаза в СССР. В этот вечер зажигательный «Футболист» сменился игривым интермеццо, а танго «Мне бесконечно жаль» фокстротом «Неудачное свидание».
Особенно тепло зрители концерта встречали так называемые хиты советского музыкального искусства – «Старый рояль», «А снег идет», «Зеркало» и другие сочинения композиторов эпохи.
Симфоджаз как стиль музыки
Второе отделение для казанцев стало открытием творчества Михаила и Андрея Ивановых – альянса, стиль которого был окрещен как «симфоджаз».
Их сочинения – сплав классики и джаза, сочетание разных стилей и жанров. Экспериментальную музыку в виртуозном исполнении Госоркестра РТ публика восприняла не менее радушно.
К слову и сами авторы этому способствовали, выйдя на сцену вместе с оркестром.
Солистами этого вечера также стали Игорь Федоров (кларнет), Анна Бутурлина (вокал), Полина Орбах (вокал), Антон Румянцев (саксофон), Александр Зингер (ударные).
У дирижерского пульта руководил процессом заслуженный деятель культуры Омской области, дирижер Дмитрий Васильев.
Джаз воистину музыка свободы, и прежде всего свободы самовыражения. Он способен поменять даже привычный уклад «жизни» внутри главной академической музыкальной площадки республики.
Публика, по привычке скромно дожидавшаяся окончания произведения, чтобы поаплодировать, ближе к середине программы рукоплескала в такт каждого сочинения, подпевая знакомые темы и ритмично покачиваясь на своих местах.
Свободно чувствовали себя и музыканты, подзадоривая друг друга на смелые импровизационные пассажи.
Феерия симфоджаза, как и была озаглавлена программа, в этот вечер случилась.
В следующий раз казанцы и гости татарстанской столицы встретятся с Госоркестром РТ уже 5 марта. В преддверии Международного женского дня в исполнении Госоркестра РТ прозвучит музыка популярных классических произведений, кинофильмов и мультфильмов.
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