Феерия симфоджаза: Госоркестр Татарстана отметил концертом 100-летие российского джаза

Несмотря на плотный график, не упускаются оркестром и другие направления музыки. Джазовые стандарты не только выстраиваются в отдельные программы, но и, порой, вкрапливаются в концепцию отдельных концертов

Фото: предоставлено ГСО РТ

Вклад Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстана (ГАСО РТ) под управлением Александра Сладковского в сохранение и популяризацию академического музыкального наследия сложно переоценить.

Представление концертных программ в Казани, активная гастрольная деятельность, запись бокс-сетов симфонических сочинений композиторов с мировым именем – все это только малая часть работы, которая проводится Госоркестром Татарстана.

Несмотря на плотный график, не упускаются оркестром и другие направления музыки. Джазовые стандарты не только выстраиваются в отдельные программы, но и, порой, вкрапливаются в концепцию отдельных концертов.

У дирижерского пульта руководил процессом заслуженный деятель культуры Омской области, дирижер Дмитрий Васильев Фото: предоставлено ГСО РТ

От «Футболиста» до фокстрота

В этом концертном сезоне российскому джазу исполнилось 100 лет. Это событие ГАСО РТ не мог не отметить. В Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева целый музыкальный вечер прошел под знаком джаза.

Открыли программу сочинения знаменитого джазового композитора и пианиста Александра Цфасмана, который стоял у истоков профессионального джаза в России.

Его коллектив «АМА-джаз» в Москве в то время переиграл знаковые произведения зарубежных авторов, джазовые транскрипции сочинений композиторов-классиков, блюзы и спиричуэлс. Кстати, в 20-е новый коллектив сразу же пригласили играть на эстраде в саду «Эрмитаж», что считалось у музыкантов высшим знаком признания.

Начало концерта в Казани стало своеобразной данью памяти человеку, ставшему одним из основоположников джаза в СССР. В этот вечер зажигательный «Футболист» сменился игривым интермеццо, а танго «Мне бесконечно жаль» фокстротом «Неудачное свидание».

Особенно тепло зрители концерта встречали так называемые хиты советского музыкального искусства – «Старый рояль», «А снег идет», «Зеркало» и другие сочинения композиторов эпохи.

Одним из солистов этого вечера стал Игорь Федоров (кларнет) Фото: предоставлено ГСО РТ

Симфоджаз как стиль музыки

Второе отделение для казанцев стало открытием творчества Михаила и Андрея Ивановых – альянса, стиль которого был окрещен как «симфоджаз».

Их сочинения – сплав классики и джаза, сочетание разных стилей и жанров. Экспериментальную музыку в виртуозном исполнении Госоркестра РТ публика восприняла не менее радушно.

К слову и сами авторы этому способствовали, выйдя на сцену вместе с оркестром.

Солистами этого вечера также стали Игорь Федоров (кларнет), Анна Бутурлина (вокал), Полина Орбах (вокал), Антон Румянцев (саксофон), Александр Зингер (ударные).

Солистами этого вечера также стали Полина Орбах (вокал), Антон Румянцев (саксофон) Фото: предоставлено ГСО РТ

У дирижерского пульта руководил процессом заслуженный деятель культуры Омской области, дирижер Дмитрий Васильев.

Джаз воистину музыка свободы, и прежде всего свободы самовыражения. Он способен поменять даже привычный уклад «жизни» внутри главной академической музыкальной площадки республики.

Публика, по привычке скромно дожидавшаяся окончания произведения, чтобы поаплодировать, ближе к середине программы рукоплескала в такт каждого сочинения, подпевая знакомые темы и ритмично покачиваясь на своих местах.

Свободно чувствовали себя и музыканты, подзадоривая друг друга на смелые импровизационные пассажи.

Феерия симфоджаза, как и была озаглавлена программа, в этот вечер случилась.

В следующий раз казанцы и гости татарстанской столицы встретятся с Госоркестром РТ уже 5 марта. В преддверии Международного женского дня в исполнении Госоркестра РТ прозвучит музыка популярных классических произведений, кинофильмов и мультфильмов.