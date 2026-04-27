news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 27 апреля 2026 15:51

FEDUK выступит на VK Fest в Казани 7 июня

Читайте нас в
Телеграм
Фото: предоставлено организаторами

Рэпер FEDUK исполнит свои хиты на фестивале у Центра семьи «Казан» 7 июня. Об этом артист объявил на своем концерте в Казани 26 апреля, согласно пресс-службе ВКонтакте.

Ранее организаторы VK Fest анонсировали первую волну артистов, которые выступят на фестивале в столице Татарстана. Среди них – Zivert, Дора, Татьяна Куртукова, «Сироткин» и Ришат Тухватуллин.

В ближайшее время фестиваль раскроет еще часть лайнапа с новыми артистами на площадках всех городов.

#артисты #фестиваль #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

Новости партнеров