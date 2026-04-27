FEDUK выступит на VK Fest в Казани 7 июня

Рэпер FEDUK исполнит свои хиты на фестивале у Центра семьи «Казан» 7 июня. Об этом артист объявил на своем концерте в Казани 26 апреля, согласно пресс-службе ВКонтакте.

Ранее организаторы VK Fest анонсировали первую волну артистов, которые выступят на фестивале в столице Татарстана. Среди них – Zivert, Дора, Татьяна Куртукова, «Сироткин» и Ришат Тухватуллин.

В ближайшее время фестиваль раскроет еще часть лайнапа с новыми артистами на площадках всех городов.