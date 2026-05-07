Общество 7 мая 2026 14:04

FEDUK, OG Buda, JONY и другие артисты выступят на VK Fest в Казани

Фото: пресс-служба ВКонтакте

Организаторы VK Fest объявили новых участников фестиваля, который пройдет 7 июня у Центра семьи «Казан». На сцене в столице Татарстана выступят FEDUK, OG Buda, Ева Польна, IOWA, JONY, Слава КПСС, PIZZA, Артур Пирожков, тима ищет свет и Baby Cute.

Также к лайнапу фестиваля присоединились Дима Масленников и Клава Кока. Ранее организаторы уже объявили первую волну участников, в которую вошли Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.

Казань станет первой площадкой фестивального тура VK Fest в 2026 году. Мероприятие пройдет у Центра семьи «Казан».

В прошлом году VK Fest состоялся в пяти городах и собрал 205 тысяч гостей. Фестиваль также был внесен в Книгу рекордов России по числу выступающих артистов: на площадках проекта выступили 295 исполнителей и музыкальных коллективов.

#фестиваль #музыка
