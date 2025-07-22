Федотов объяснил, почему отмена третьего гола «Зенита» в игре с «Ростовом» верна

Фото: fc-zenit.ru

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался об отмененном третьем голе «Зенита» в игре первого тура Премьер-лиги с «Ростовом» (2:1).

«Самый сложный эпизод — 86-я минута. Игрок «Зенита» Луис Энрике был за линией офсайда. Дальше мы говорим о действиях вратаря. Была ли игра головой в мяч контролируемой? Пока Ятимов бежал к мячу, он споткнулся и пытался хоть как-то сыграть — это не контролируемая игра в мяч. Плюс соперник отвлекал — надо было быстрее принимать решение. Другими словами, Луис Энрике вмешивался в момент, находясь во «вне игры». Главного арбитра позвали к монитору, но это жесть — нужна была максимальная устойчивость к стрессу. Шафеев разобрался, и за это решение надо хвалить. Добавил ему 0,1 балла», – сказал Федотов «Чемпионату».

Напомним, «сине-бело-голубые» во втором туре сразятся с «Рубином» в Казани. Матч пройдет 27 июля в 20:00 по мск.