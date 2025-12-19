Тумусов призвал доработать закон о безнадзорных животных после трагедии в Васильево

Российское законодательство, регулирующее обращение с безнадзорными животными, нуждается в доработке. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, комментируя трагедию с гибелью девятилетней девочки после нападения стаи собак в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана.

По его словам, депутаты давно настаивают на том, чтобы регионы получили право самостоятельно определять механизмы решения проблемы бездомных собак с учетом своих финансовых и территориальных возможностей. Тумусов напомнил, что ранее действовала практика жестких мер, однако затем был принят закон, предусматривающий отлов, содержание и сохранение жизни животных.

Депутат отметил, что реализация этих требований оказалась затруднительной для муниципалитетов из-за нехватки средств.

«Поэтому Госдума приняла решение дать регионам право принимать собственные решения. Но юридическая техника прописана не до конца, и регионы принимают решения, которые просто опротестовываются так называемыми "защитниками". Законодательство нужно усовершенствовать таким образом, чтобы регионы сами определяли, что делать с бездомными собаками», – заявил Тумусов.

В качестве примера он привел Москву, где наличие финансовых ресурсов позволяет эффективно выстраивать систему содержания животных, в отличие от малых и отдаленных населенных пунктов.

Депутат подчеркнул, что считает необходимым применять более жесткие меры в отношении бездомных собак, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий.