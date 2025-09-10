Федору Смолову грозит срок лишения свободы до трех лет из-за драки в кафе

Фото: fckrasnodar.ru

Экс-игроку сборной России Федору Смолову грозит арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет из-за драки в кафе.

На бывшего нападающего завели уголовное дело по 112-й статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбудили спустя три месяца после драки. У следователей появилась дополнительная информация о ходе произошедшего.

Напомним, инцидент произошел в 28 мая 2025 года в кафе «Кофемания» в Москве. В ходе словесной перепалки с двумя другими посетителями Смолов нанес удары обоим мужчинам. После одному из пострадавших потребовалась медпомощь.

«Кофемания» также известна инцидентом с участием двоих других футболистов, Александра Кокорина и Павла Мамаева. В 2018 году в результате драки с участием спортсменов пострадали двое чиновников. В итоге оба футболиста получили реальные сроки заключения.