Федорищев сказал, что ему поступали угрозы из-за расследования коррупции в футболе

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что ему поступали угрозы из-за расследования коррупции в российском футболе.

По словам губернатора, угрозы поступали довольно страшные. Также Федорищев заявил, что болельщики футбола будут радоваться хорошим изменениям.

«Конечно, угрожали. Так и продолжают. Причем на таком уровне, что иногда аж уши заворачиваются, как страшно. Не страшно, конечно, но уши заворачиваются, люди такие вещи говорят», – передает слова Вячеслава Федорищева «Комсомольская правда».

Напомним, в ноябре минувшего года Федорищев заявил, что один из руководителей «Крыльев Советов» рассказал ему о существующем долге команды в размере 36-ти миллионов рублей, которые должны были быть выплачены неизвестным, связанным с судейством в российском футболе. Также губернатор говорил, что в отечественном футболе существует коррупционная система, в которую могут быть вовлечены до 10-ти клубов.

«Крылья Советов» завершили первую часть РПЛ на 10-ом месте в таблице РПЛ. Вторую часть Премьер-лиги команда Игоря Осинькина начнет в игре с «Краснодаром». Матч состоится 1 марта в 19:30 по мск.