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На главную ТИ-Спорт 5 июля 2025 16:39

Федор Смолов выплатил миллион рублей избитому мужчине в качестве компенсации

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Федор Смолов выплатил миллион рублей избитому мужчине в качестве компенсации
Фото: rfs.ru

Игрок сборной России Федор Смолов выплатил 1 миллион рублей пострадавшему мужчине, которому он ударил по лицу во время конфликта в «Кофемании» на Никитской улице Москвы. Таким образом он возместил ущерб для примирения сторон в досудебном порядке. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По информации канала, футболист направил потерпевшему извинения, в которых признал, что его поведение являлось неподобающим. Утверждается, что футболист заплатил миллион рублей мужчине еще 11 июня.

Также в сообщении говорится, что футболист выразил готовность увеличить эту сумму в несколько раз, но только в качестве компенсации для пострадавшего. При этом Смолов отказался платить 20 млн рублей лицам, угрожавшим опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.

#федор смолов #Происшествия
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