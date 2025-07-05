Федор Смолов напал на двух мужчин в Москве. Пострадавшие претензий не имеют

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Футболист сборной России Федор Смолов, отыгравший прошлый сезон в «Краснодаре», стал участником конфликта в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Сообщается, что Смолов напал на двух мужчин в кофейне.

По информации издания, предприниматели Андрей Попелуха и Владимир Кузьминов отдыхали в «Кофемании» на Никитской улице, куда вошел футболист. Попелуха утверждает: Федор подошел к ним и заявил, что оплатит их счет. Мужчины ответили отказом, после чего завязался конфликт.

Сначала футболист нанес удар Кузьминову, после чего набросился и на Попелуху. Побои были зафиксированы в больнице.

Однако сообщается, что предполагаемые потерпевшие не имеют претензий к Смолову. Попелуха сообщил источнику, что инцидент является исчерпанным, при этом Смолов не выплатил компенсацию и принес извинения пострадавшему через адвоката.