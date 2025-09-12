Федор Смолов частично признал свою вину в деле об избиении посетителей «Кофемании»

Фото: rfs.ru

Бывший игрок сборной России, московского «Локомотива» и «Краснодара» Федор Смолов отчасти согласился с обвинениями по делу об умышленном причинении вреда здоровью во время потасовки в московском кафе «Кофемания» в мае нынешнего года.

«В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину», – цитирует представителя правоохранительных органов ТАСС.

Напомним, 28 мая Федор Смолов вступил в потасовку с посетителями кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В результате конфликта футболист нанес удары двум мужчинам. Позднее 35-летний нападающий принес извинения за случившееся. Также стало известно, якобы Смолов заплатил пострадавшим миллион рублей, чтобы закрыть дело. Однако на днях появились новые доказательства избиения по делу.