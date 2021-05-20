Федор Лукьянов: Пандемия укрепила интеграционные процессы в евразийском пространстве

Вопреки негативным ожиданиям прошлогодняя пандемия позволила укрепить евразийские интеграционные процессы и усилить взаимодействие России со странами Центральной Азии. Такое мнение на площадке Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани озвучил директор по научной работе Фонда развития клуба Федор Лукьянов.

Он напомнил, что в начале пандемии у экспертного сообщества существовали серьезные опасения по поводу снижения международного сотрудничества в условиях локдауна и коронавирусных ограничений. Но именно помощь и взаимовыручка между евразийскими государствами сыграли ключевую роль в преодолении острой фазы эпидемии на этом пространстве.

«После первого шока возникла и развилась система взаимопомощи, которая работает на практических основах. Начало пандемии было воспринято как страшный удар по интеграционным проектам, но благодаря этому опыту евразийское пространство получило ответы на ряд вопросов», — резюмировал Федор Лукьянов.

Он добавил, что преодоление ситуации с коронавирусом помогло вывести сотрудничество между евразийскими государствами на новый уровень.