Федор Конюхов в Казани рассказал о проблеме микропластика в мировом океане

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

О проблемах экологии, вызванных микропластиком в Мировом океане, сегодня на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной старту уникальной международной экспедиции, рассказал известный путешественник, писатель и художник Федор Конюхов.

«Все подумают: при чем тут мы и проблема микропластика? Мы ведь далеко живем от океана. В Тихом океане образовался настоящий континент, состоящий из мусора. Но именно мы — великая страна, и по территории, и по людям, — не должны оставаться равнодушными. Наш земной шар принадлежит всем», — заявил путешественник.

Федор Конюхов отметил, что микропластик из Мирового океана, который поглощает рыба, попадает в организм человека и приводит к серьезным проблемам не только для экологии, но и для здоровья.

В свои 73 года Федор Конюхов готовится пересечь Тихий, Индийский и Атлантический океаны на парусном плоту «Миррико», специально созданном для этой экологической миссии. Экспедиция стартует в декабре 2026 года из порта Вальпараисо в Чили. Путешественник планирует за 160 дней преодолеть маршрут до Австралии, исследуя крупнейшее в мире скопление морского мусора — так называемое Большое тихоокеанское мусорное пятно.

Конюхов намерен обойти его по периметру, зафиксировать координаты при помощи спутниковых маяков, вести видеодневник, отбирать пробы воды и регистрировать температуру океанических слоев. Собранные данные он передаст в биотехнологический кластер Татарстана для разработки инновационных решений по очистке водоемов от микропластика.

Федор Конюхов известен своими рекордными экспедициями: на его счету четыре кругосветных плавания, 15 пересечений Атлантики, восхождения на семь высочайших вершин всех частей света. Он единственный россиянин, добившийся этого. Конюхов достиг всех пяти полюсов Земли и совершил одиночное кругосветное путешествие на воздушном шаре, установив два мировых рекорда.

Помимо путешествий, Конюхов занимается наукой, искусством и миссионерской деятельностью. В 2010 году он был рукоположен в сан священника, но не привязан к конкретному приходу — строит часовни по всему миру и рассказывает о православии. Как художник он пишет иконы и картины, вдохновленные своими странствиями. Федор Конюхов — автор 26 книг о путешествиях, вере, преодолении стихий и многом другом.