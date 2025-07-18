Фёдор Конюхов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Известный путешественник Федор Конюхов планирует создать музей в Татарстане. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ», посвященной старту уникальной международной экспедиции.

«Я проехал по Татарстану и увидел, как здесь красиво. Понял, что здесь есть где развернуться. Мы уже обсудили создание музея. Плот после завершения экспедиции будет там выставлен», — поделился планами Конюхов.

Также путешественник рассказал об экологическом проекте: он планирует высадить на большой территории саженцы деревьев со всей России.

«Пусть они растут на проблемных землях — может быть, даже на месте бывшей свалки. Мне уже прислали саженцы из Якутии и других регионов», — добавил он.