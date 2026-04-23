Федор Конюхов назвал три главные книги, которые он читает в путешествиях

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Известный путешественник, исследователь и член Русского географического общества Федор Конюхов в разговоре с «ТАСС» назвал три книги, которые, по его мнению, стоит брать с собой в дорогу.

Он отметил, что в путешествиях особенно важны произведения Ивана Крузенштерна – речь идет о книге «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева», а также роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» и Евангелие. По его словам, именно эти книги он считает основными для чтения в дороге.

Конюхов занимается экспедиционной и исследовательской деятельностью с конца 1970-х годов. За это время он совершил более 40 экспедиций – как морских, так и сухопутных. Он стал первым в истории России, кто в одиночку дошел на лыжах до Северного полюса (в 1990 году) и Южного полюса (в 1995-1996 годах). Путешественник побывал на всех континентах и посетил 190 стран.

Летом 2021 года Конюхов провел десять дней на дрейфующей льдине в районе Северного полюса, где изучал микропластик в океане. Исследования проходили в рамках проекта «Чистая Арктика» во время экспедиции атомного ледокола «50 лет Победы».

О своем опыте он написал более 25 книг, в том числе совместно с супругой Ириной. Среди них – «И увидел я новое небо и новую землю…» (1999), «Океан – моя обитель» (2010), «Как я стал путешественником» (2012) и другие. Помимо этого, Конюхов является автором более трех тысяч картин.