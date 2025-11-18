news_header_top
Федор Емельяненко высказался о завоевании второго титула UFC Махачевым

Фото: телеграм-канал UFC Eurasia

Титулованный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался о прошедшем за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева и Джека Делла Маддалена, который завершился победой россиянина.

«Я получил огромное удовольствие наблюдать этот бой. Ислам молодец. Просто не оставил никаких шансов. Вопросов, мне кажется, не было по поединку. Так держать.

Мне понравилось, что Ислам создал такие условия, что соперник… было впечатление, что он не хочет драться. То есть он ничего не может ему противопоставить. Он его полностью контролировал. Создавалось ощущение, что он беспомощный в тех положениях, которые Ислам создавал», — высказался Емельяненко на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, бой между Махачевым и Мддаленой прошел на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

