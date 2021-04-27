Федор Бондарчук и Сергей Безруков примерили на себя образы Али-Батыра и Шурале

Российские медийные личности объединились и прочли поэму «Шурале» Габдуллы Тукая. Результат совместного творчества на своей странице в Instagram опубликовало Министерство культуры РТ.

Во флешмобе к 135-летию великого татарского поэта приняли участие телеведущие Максим Шарафутдинов и Леонид Якубович, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов, актрисы Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская и Ольга Кабо, писательница Гузель Яхина.



Прямую речь Али-Батыра зачитал актер, продюсер Федор Бондарчук, а за образ Шурале ответил актер Сергей Безруков.

«Вы показали поэму „Шурале“ в новых красках, внесли свой вклад в укрепление дружбы и задали новый вектор в развитии культуры народов России! Бик зур рэхмэт!» — отмечено под постом к видео.

Поэму Габдуллы Тукая российские журналисты, актеры и писатели зачитали на русском языке.