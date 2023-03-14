Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Федор Батков: Снизили случаи заболевания бешенством диких животных до нуля
В Татарстане количество случаев заболевания бешенством диких животных снизили с 145 в 2015 году до нуля в 2022-м. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
«Очень серьезной проблемой на протяжении ряда лет было бешенство. Болезнь возникала рядом с населенными пунктами в отдельных районах республики. Распространение в основном происходило через лис», — рассказал докладчик.
Батков отметил, что каждый год в охотугодьях республики раскладывается более миллиона доз оральной вакцины против бешенства. Кроме того, производится отстрел лис для регулирования их численности.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»