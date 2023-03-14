Федор Батков: Снизили случаи заболевания бешенством диких животных до нуля

В Татарстане количество случаев заболевания бешенством диких животных снизили с 145 в 2015 году до нуля в 2022-м. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Очень серьезной проблемой на протяжении ряда лет было бешенство. Болезнь возникала рядом с населенными пунктами в отдельных районах республики. Распространение в основном происходило через лис», — рассказал докладчик.

Батков отметил, что каждый год в охотугодьях республики раскладывается более миллиона доз оральной вакцины против бешенства. Кроме того, производится отстрел лис для регулирования их численности.