Общество 22 мая 2026 09:23

Федор Батков поздравил экологов с Международным днем биоразнообразия

Председатель Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам Федор Батков поздравил жителей республики и специалистов отрасли с Международным днем биологического разнообразия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Этот день напоминает нам о хрупкости и величии природы, о том, что каждый вид, каждая экосистема – бесценное звено в цепи жизни на Земле», – подчеркнул Батков.

По его словам, общей задачей остается сохранение биологического разнообразия и бережное отношение к окружающему миру. Руководитель Госкомитета пожелал специалистам новых открытий, профессиональных успехов и поддержки общества.

«Каждый ваш шаг в защиту биоразнообразия – это инвестиция в здоровое и справедливое будущее всех последующих поколений», – говорится в поздравлении.

#госкомитет рт по биоресурсам #федор батков #поздравление
