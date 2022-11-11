Федеральный законопроект Татарстана о сборе ТКО рассмотрят на сессии парламента 18 ноября

37-е заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 18 ноября. На нем депутаты рассмотрят законодательную инициативу, связанную с урегулированием вопросов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом стало известно на заседании президиума парламента.

Депутаты Татарстана подготовили законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», а также обращение к Председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Правительства России Михаилу Мишустину о необходимости совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами. Документы были одобрены на совместном заседании комитетов по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Всего на предстоящем заседании парламента депутаты планируют рассмотреть 15 вопросов, в том числе четыре республиканских законопроекта. Во втором чтении будет представлен законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

«К законопроекту о бюджете на 2023 год было внесено 663 поправки, к проекту закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования подано 10 поправок. Все поправки отработаны профильным комитетом», – рассказала секретарь Госсовета Лилия Маврина.

Кроме того, будет представлена информация о деятельности мировой юстиции, а на правительственном часе – доклад о мероприятиях Года цифровизации в Татарстане.

В повестку также включено три проекта федеральных законов, по одному из них имеется постановление об отзыве документа. Речь идет о законопроекте, которым вносятся изменения в статью федерального закона «Об оружии». Это законодательная инициатива Госсовета Татарстана, направленная на ужесточение оборота оружия.

«Подготовлено постановление об отзыве этого законопроекта, поскольку на него имеются отрицательные заключения Правительства России и Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции», – пояснила Маврина.

Заседание президиума парламента провел Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.