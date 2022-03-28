Федеральный сервисный центр группы компаний ВСК признан лучшим в России и СНГ в 2021 году

Федеральный сервисный центр (ФСЦ) группы компаний ВСК победил в номинации «Лучшая клиентская служба» конкурса «Лучший общий центр обслуживания России и СНГ 2021».

Премия «Лучший ОЦО России и СНГ 2021» организована порталом CFO Russia и вручается уже седьмой год подряд. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в рамках 30-й конференции «Общие центры обслуживания — Саммит руководителей».

В финал конкурса вышли 14 компаний из разных уголков России — от Ростова-на-Дону до Красноярска. Среди конкурсантов были такие именитые компании, как Coca-Cola, «Магнит», «Лента», «Газпромнефть», «Северсталь» и другие. Членами жюри были действующие руководители общих центров обслуживания со стажем работы не менее трех лет. ВСК одержала победу в номинации «Лучшая клиентская служба».

«Поздравляю команду с заслуженной победой. Быть компанией осознанного выбора для наших клиентов — стратегическая цель группы ВСК. И достичь ее невозможно без сильного клиентского сервиса. Поэтому мы работаем над ним, каждый день. Мы гордимся, что наша клиентская служба стала лучшей в России и СНГ. Это результат большой и кропотливой работы профессиональной команды. Федеральный сервисный центр ВСК в Волгограде был открыт три года назад, а сегодня он в авангарде по стране и СНГ. Его важность для группы компаний ВСК сложно переоценить. Ежемесячно наши коллеги обрабатывают более 150 тыс. обращений клиентов и партнеров, а уровень SLA составляет более 97%», — отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Федеральный сервисный центр ВСК в Волгограде является крупнейшим работодателем в регионе. Его команда насчитывает более 1300 специалистов и продолжает увеличиваться. Команда центра обеспечивает выполнение таких жизненно важных функций компании как call-центр, подготовка договоров страхования, сопровождение партнеров, взаиморасчеты с клиентами и агентами компании, медицинский пульт, урегулирование убытков, а также широкий спектр информационных технологий.

Федеральный сервисный центр сопровождает более 35 тыс. юридических лиц, среди которых крупнейшие российские и международные банки, автодилеры, лизинговые компании, ритейлеры, а также государственные корпорации федеральные и муниципальные органы управления. Среди клиентов ФСЦ — Ростех, Роскосмос, Почта России, Сбербанк, ВТБ, группа «М.Видео-Эльдорадо», «Связной», «Европлан», «РОЛЬФ», «Автомир», Hyundai Mobility, транспортная группа FESCO, «Мираторг», «Летуаль» и другие компании.

Конкурс «Лучший ОЦО России и СНГ» проводится с 2015 года. В нем могут принять участие любые общие центры обслуживания, центры единого сервиса, единые центры обслуживания и аналогичные центры, в которых централизованы те или иные сервисные функции, в том числе колл-центры компаний. Его цели — популяризация достижений общих центров обслуживания, расположенных в РФ и странах СНГ, а также обмен опытом между центрами обслуживания и повышение эффективности их деятельности. Награда от CFO Russia означает наивысшее профессиональное признание качества и эффективности работы общего центра обслуживания.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и АА(RU) — по версии АКРА. Контрольный пакет ВСК принадлежит основателю компании Сергею Цикалюку, 49% — инвестиционному холдингу SFI (MOEX: SFIN). В 2022 году компания отмечает 30-летний юбилей. Сайт — www.vsk.ru.