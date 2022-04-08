Федеральный реестр системообразующих предприятий дополнен пятью компаниями Татарстана

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики расширила федеральный перечень и добавила в него пять татарстанских предприятия, сообщила пресс-служба министерства экономики Республики Татарстан.

Таким образом, в перечне теперь 49 организаций республики, из которых 26 – это предприятия промышленности, 8 – топливно-энергетического комплекса, 5 – из сферы АПК, 4 – транспортного комплекса, 3 – из IT-отрасли, два высших учебных заведения и одна организация в сфере торговли.

Системообразующие предприятия, вошедшие в перечень, могут получить субсидии на затраты для производства товаров, а также государственные гарантии по кредитам или облигационным займам на развитие компании.

Кроме того, попавшие в федеральный реестр организации могут получить льготные кредиты в российских банках на срок до 12 месяцев размером до 30 млрд на группу. Льготная ставка для предприятий АПК составляет 10%, а для организаций, работающих в сфере промышленности и торговли и ТЭК – 11%.