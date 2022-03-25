Российские кинотеатры начали обращаться к региональному кинематографу для проката фильмов

В связи с разрывом взаимоотношений западноевропейской кинематографии с российским прокатом последний заинтересован в трансляции региональных кинофильмов на своих площадках. Об этом рассказал продюсер, режиссёр, сценарист, член Союза кинематографистов РФ Алексей Барыкин.

«Российский прокатный рынок практически полностью принадлежал американским компаниям, которые делали основные сборы. И шанс выйти российскому, тем более региональному малобюджетному кино, в прокат был невелик. Но именно сейчас у нас открылась возможность не только попадать в кинотеатры, но и перейти региональному кинематографу из дотационной в окупаемую и коммерческую сферу», – считает он.

По его наблюдениям, сегодня радикально меняются ценности российского человека: люди стали уделять больше внимания семейным ценностям, любви к родному краю.

«И мы столкнулись с тем, что кинотеатры сами обращаются к нам и просят наши фильмы для проката. Я считаю, что сегодня с Союзом кинематографистов, с киносообществом важно разработать план действий, чтобы сделать резкий бросок вперед и суметь захватить определенную нишу нашего же рынка. Суметь превратить региональное кино в окупаемый механизм», – резюмировал Барыкин.