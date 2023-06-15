Федеральный форум «Производительность 360» посетят представители 85 регионов России

Главный федеральный форум по производительности труда, который пройдет в Казани с 20 по 21 июля, посетят представители 85 регионов России. Об этом сообщил заместитель директора Центра энергоресурсоэффективных технологий Татарстана Шамиль Байрамов.

«Ожидается около 1 тыс. гостей. На сегодняшний день у нас уже есть свыше 700 заявок, но регистрация еще идет, и каждый день участников становится всё больше. В реализации проекта „Производительность труда“ задействованы 85 субъектов России, и мы, соответственно, ожидаем гостей из всех этих регионов страны», — сказал Байрамов.

Он отметил, что каждый год на форуме обсуждаются и задаются тренды, актуальные для настоящего времени. Если год-два назад говорили о преодолении последствий пандемии коронавируса, то в этом году расскажут, как повышать эффективность с использованием имеющихся ресурсов и как направлять развитие предприятия с учетом меняющихся условий.

В первый день форума состоится пленарное заседание на тему «Бережливые технологии — экономический тренд». Также запланированы круглые столы, церемония награждения конкурса лучших практик, переговоры. А во второй день планируется спортивное мероприятие и сессии пресс-секретарей.

Кроме того, желающие при условии предварительной регистрации могут посетить предприятия, которые являются участниками нацпроекта, и посмотреть, как они реализовали мероприятия и каких результатов достигли. Это «Данафлекс-нано», которое занимается производством упаковки, «ЛЕДЕЛ», производящее светильники, «Здравмедтех-Поволжье» — производитель медицинской и хирургической одежды и «Казметрострой».

«Мы отбирали предприятия по определенным критериям: предприятие является участником нацпроекта, на нем уже реализуются проекты по повышению производительности труда, транспортная доступность и готовность предприятия принимать гостей в плане инфраструктуры. Просто есть предприятия, где [имеют место] грязные производственные процессы. Также есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, и мы не можем туда приглашать такое большое количество людей», — пояснил Байрамов.

Он также добавил, что список предприятий может пополниться еще двумя-тремя производствами, однако отказался называть их, пока решение не будет полностью согласовано.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.