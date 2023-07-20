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Федеральный эксперт призвал компании Татарстана активнее использовать цифровые технологии
Услугами АНО «Цифровые технологии производительности» по линии нацпроекта «Производительность труда» воспользовались 16% татарстанских компаний. Об этом на форуме «Производительность 360» в Казани сообщил генеральный директор организации Станислав Шаронов.
«На сегодняшний день на платформе зарегистрированы около двух тысяч предприятий, 131 из них представляют Татарстан. Сервисами платформы воспользовались уже 16 процентов компаний. Я считаю, что этого недостаточно. Мы просим предприятия республики активнее с нами работать, обещаем оказать максимально возможную помощь», – заявил спикер.
Он пояснил, что сейчас компании должны обратить особое внимание на импортозамещение программного обеспечения и внедрять отечественные разработки.
Платформа «Эффективность РФ» позволяет предприятию узнать свой уровень цифровой зрелости и найти свои слабые места. Затем с помощью экспертов решаются эти проблемы.
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