Федеральный эксперт призвал компании Татарстана активнее использовать цифровые технологии

Услугами АНО «Цифровые технологии производительности» по линии нацпроекта «Производительность труда» воспользовались 16% татарстанских компаний. Об этом на форуме «Производительность 360» в Казани сообщил генеральный директор организации Станислав Шаронов.

«На сегодняшний день на платформе зарегистрированы около двух тысяч предприятий, 131 из них представляют Татарстан. Сервисами платформы воспользовались уже 16 процентов компаний. Я считаю, что этого недостаточно. Мы просим предприятия республики активнее с нами работать, обещаем оказать максимально возможную помощь», – заявил спикер.

Он пояснил, что сейчас компании должны обратить особое внимание на импортозамещение программного обеспечения и внедрять отечественные разработки.

Платформа «Эффективность РФ» позволяет предприятию узнать свой уровень цифровой зрелости и найти свои слабые места. Затем с помощью экспертов решаются эти проблемы.