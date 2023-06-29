Федеральный эксперт предложил провести в Татарстане форум по привлечению инвестиций

Фото: предоставлено пресс-службой KazanExpo

Татарстан, как регион с одним из самых привлекательных инвестиционных климатов в России, может провести у себя форум по привлечению инвестиций бизнеса через события. С таким предложением на общем собрании Российского союза выставок и ярмарок в Казани выступил президент организации Сергей Воронков.

«Я бы предложил в Татарстане проводить форум по лучшим практикам привлечения инвестиций бизнеса и посетителей через события, а мы вам в этом поможем», – сказал он.

В ответ руководитель инвестиционного развития РТ Талия Минуллина предложила обсудить возможность проведения такого мероприятия.

Напомним, что в Казани проходит общее собрание Российского союза выставок и ярмарок, где обсудят дальнейший вектор развития отрасли и сформируют ряд важных документов, о чем сообщал «Татар-информ».