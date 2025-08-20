Федеральный эксперт назвал Казань удачным примером урбанистической модели города

В больших городах есть возможность разнообразно провести время и посетить всевозможные объекты. Поэтому Казань называют хорошим примером урбанистической модели города. Таким мнением на заседании экспертного клуба «Волга» поделился референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Владимир Костеев.

«Люди едут в большие города, в том числе потому, что там можно проиграть много социальных ролей: зрителя театра, игрока в бадминтон и так далее. Поэтому люди хотят оставаться. Поэтому Казань – пример удачной урбанистической модели. Здесь большой диапазон возможностей выстраивать социальные связи», – заявил он.

Кроме того, он отметил высокую квалификацию управленческой команды Татарстана.

«Они умеют обращаться с деньгами, умеют планировать, проектировать, организовывать и нести ответственность. Есть и эмоциональная вовлеченность тех, кто принимает решение», – подчеркнул эксперт.