news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
19 сентября 2021  18:10
Арсений Каримов

Федеральный эксперт: Блогеры-наблюдатели в РТ – большое достижение гражданского общества

news_top_970_100
Федеральный эксперт: Блогеры-наблюдатели в РТ – большое достижение гражданского общества
Фото: Владимир Васильев.

В Татарстане в системе выборов в последние годы вводится много инноваций. Одной из них стало участие в процедуре наблюдения блогеров, которые могут вести прямые трансляции прямо с избирательного участка. Такое мнение выразил кандидат социологических наук, член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш. 

«Мы видим, что в Татарстане ситуация на выборах находится в рамках стабильных показателей. Среди очень положительных новаций отмечу участие около 100 блогеров, которые являются лидерами общественного мнения и могут вести трансляцию прямо из избирательного участка. Я считаю, это большое достижение гражданского общества и избирательной системы республики», — подчеркнул спикер. 

Он добавил, что подобные системы очень серьезно дисциплинируют власть, и это начинание нужно распространить на всю Россию. 

Лукаш призвал после окончания выборов избегать фейков и проверять всю полученную информацию.

#выборы депутатов в госдуму #Выборы 2021
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное