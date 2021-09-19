Федеральный эксперт: Блогеры-наблюдатели в РТ – большое достижение гражданского общества
В Татарстане в системе выборов в последние годы вводится много инноваций. Одной из них стало участие в процедуре наблюдения блогеров, которые могут вести прямые трансляции прямо с избирательного участка. Такое мнение выразил кандидат социологических наук, член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш.
«Мы видим, что в Татарстане ситуация на выборах находится в рамках стабильных показателей. Среди очень положительных новаций отмечу участие около 100 блогеров, которые являются лидерами общественного мнения и могут вести трансляцию прямо из избирательного участка. Я считаю, это большое достижение гражданского общества и избирательной системы республики», — подчеркнул спикер.
Он добавил, что подобные системы очень серьезно дисциплинируют власть, и это начинание нужно распространить на всю Россию.
Лукаш призвал после окончания выборов избегать фейков и проверять всю полученную информацию.