Федеральный бюджет в мае дополнительно получит 414 млрд рублей нефтегазовых доходов

В мае федеральный бюджет получит 414 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщило Министерство финансов РФ, передает ТАСС.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае 2022 года в размере 414 млрд рублей», — отметили в министерстве.

При этом в апреле 2022 года федеральный бюджет недополучил 133,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. Сейчас совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 280,9 млрд рублей.

В Минфине подчеркнули, что из-за временной приостановки положений бюджетных правил по использованию этих средств покупка иностранной валюты и золота за счет них производится не будет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам I квартала 2021 года доля нефтегазовых доходов бюджета РФ сократилась до 30%.