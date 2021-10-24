Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров РФ.

«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», — говорится в источнике.

Заполняемость тех, что все-таки будут работать в первую неделю ноября, не должна превышать 50%, в некоторых случаях разрешается до 70%, если привиты от коронавирусной инфекции и сотрудники, и посетители (последние должны предъявить QR-код.

А вот федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь в том числе лицам с Covid-19 или подозрением на него, «обеспечив сохранение круглосуточного режима работы».