Федеральные трассы в Татарстане от снега очищают 137 единиц спецтехники

Для очистки федеральных автодорог от снега в Татарстане задействовали 137 единиц спецтехники, в том числе 94 комбинированные дорожные машины, 16 тракторов со снегоуборочным оборудованием и 27 погрузчиков, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Для обеспечения безопасного проезда по федеральным автомобильным дорогам проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами. Для очистки дорог привлечена дорожная техника. Количество задействованной в работе техники регулируется в соответствии с интенсивностью осадков и дорожными условиями», – говорится в сообщении.

Всего на федеральных автодорогах в Татарстане, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области работают 263 единицы снегоуборочной техники.

Водителей просят быть особо внимательными на дорогах: выбирать оптимальные маршруты движения и скорость с учетом погодных и дорожных условий, соблюдать дистанцию и боковой интервал по отношению к другим машинам, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

В ведомстве также напомнили, что из-за снегопадов за следующим впереди автомобилем образуется плотный снежный «шлейф», значительно ухудшающий видимость. Чтобы избежать аварий, автомобилистам необходимо учитывать интенсивность транспортного потока, особенности рельефа местности, состояние дорожного покрытия и метеорологические условия.

При возникновении нештатной ситуации на федеральных дорогах можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» по телефону: 8(843)273-54-08.

По данным Гидрометцентра России, с 27 по 28 января в Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и Ульяновской области ожидается ухудшение погодных условий: снегопад, местами метель с ухудшением видимости до 1-2 км и менее, с порывами ветра до 20 м/с.