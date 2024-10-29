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Экономика 29 октября 2024 15:16

Федеральные средства на нацпроекты в Татарстане освоены на 64%

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В этом году на реализацию национальных проектов в Татарстане было направлено 35,2 млрд рублей, в том числе 19,7 млрд — из федерального бюджета. Пока освоение по федеральной части составляет 64,2%. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства республики.

«Хочу обратить внимание на освоение всех федеральных трансфертов, достижение запланированных показателей. И главное — обеспечить эффективное расходование. Все параметры, заложенные в соглашение с федеральным центром, должны быть достигнуты в полном объеме», — подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики добавил, что необходимо проводить активную работу по включению объектов и мероприятий Татарстана в новые национальные проекты, которые утверждаются для федерального финансирования на следующие годы.

#Рустам Минниханов #нацпроекты #Татарстан #федеральный бюджет
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