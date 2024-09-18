Федеральные эксперты проводят мастер-классы для сельской молодежи Татарстана

Фото: организаторы проекта «Сельская молодежь Республики Татарстан»

В Татарстане продолжаются зональные семинары для сельской молодежи. Мероприятия проходят в рамках регионального проекта «Сельская молодежь Республики Татарстан». Организатором выступает Аграрное молодежное объединение при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Встречи призваны вдохновить участников на внедрение позитивных изменений в своих сообществах и в собственной жизни, поддержать молодежь в ее творческих, предпринимательских начинаниях, вооружить практическими инструментами и стратегиями, что соответствует целям национального проекта «Образование» (как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

Места проведения семинаров выбрали так, чтобы охватить как можно больше сельской молодежи республики и соседних регионов. В результате от Чистополя до Балтасей в обновленных молодежных центрах собираются представители студенческой и рабочей молодежи, аграрные специалисты, начинающие предприниматели, управленцы, общественные лидеры и продюсеры креативных индустрий.

«Мы выбирали темы встреч, ориентируясь на самые частые, волнующие вопросы, которые поднимались в ходе форумов сельской молодежи. Привезли на семинары по-настоящему высококлассных, востребованных в стране экспертов, потому что наша молодежь этого достойна. Самые активные участники мероприятий получат возможность продолжить сотрудничество с лекторами, взять у них индивидуальные консультации. В ходе семинаров уже зародились идеи, новые проекты, которые могут стать вкладом в развитие территорий Татарстана. Обучение в интересных и эффективных форматах обязательно будем продолжать», — рассказала председатель Аграрного молодежного объединения РТ Миляуша Загидуллина.

В частности, 11 сентября в городе Альметьевске, в пространстве молодежного центра «Фабрика креативных процессов», прошел зональный семинар «Творческая мастерская на селе» с участием 150 человек из 12 районов республики. С молодыми людьми встретились заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Замминистра напомнил участникам о государственных программах поддержки молодежи, в том числе о региональном проекте «Сельская молодежь Республики Татарстан». Тимур Нагуманов в свою очередь рассказал о проходящем в Альметьевске этномодерн-фестивале «Каракуз». Он также ответил на вопросы о поддержке стартапов в креативных индустриях и в других сферах, о дальнейших планах развития муниципалитета как центра технологических и социальных инноваций в регионе и стране.

«Сложилось плодотворное взаимодействие, вместе с Министерством по делам молодежи мы проводим много проектов в Альметьевском районе с приглашением ребят со всей республики. Для нас очень ценно, что собралась сельская молодежь, приехало большое количество местных инициативных молодых люде», — подчеркнул глава района.

Вторая часть семинара включала мастер-класс от известного российского эксперта в сфере креативных индустрий Ольги Рыхловой-Парле, основательницы Дома моды Parle, продюсера международной недели моды Matreshka Fashion Week, создателя музея портновского искусства в Нижнем Новгороде. Участники мастер-класса узнали секреты развития собственного брендового продукта, организации крупных событий, прошли тренинг на развитие креативного мышления.

«Я, будучи начинающим дизайнером, получила очень много новой, ценной информации о моде, портновском искусстве и предпринимательстве. Глаза загорелись, хочу открыть свое дело, буду искать возможности», — поделилась впечатлениями от мастер-класса участница из Агрыза Любовь Ершова.

Каждый семинар посвящен актуальным темам. В Агрызском районе руководитель проектной работы Московской школы управления «Сколково» Даниил Добрынченко провел стратегическую сессию «Молодые управленцы села» для руководителей молодежных команд из общественных и коммерческих организаций.

В Бугульме генеральный продюсер и директор по развитию московского агентства Lighthouse social media Евгения Чудакова дала мастер-класс по продвижению продуктов, услуг и личного бренда в социальных сетях.

В Чистополе ведущий эксперт Московского инновационного кластера Юлия Гончарова провела экспертную встречу «Предпринимательство на селе». Учредитель Федерации развития индустрии гостеприимства «Душа народа», основатель бренда «Кухня без границ» Татьяна Аршинова в Мамадыше поделилась профессиональными секретами, как создать уникальный туристический продукт, привлечь к нему глобальный турпоток и внимание.

Впереди еще два семинара в Балтасях и Буинске — «Повышение престижа аграрных специальностей и сельского образа жизни» и «Молодые семьи села».