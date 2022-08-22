Федеральные эксперты нашли нарушения при создании доступной среды в домах и дворах Казани

Сегодня эксперты Общественной палаты РФ посетили несколько казанских дворов в Кировском и Московском районах Казани. Они оценили качество доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и благоустройство территорий. Первыми объектами стали два дома в ЖК «Салават купере», предназначенные для переселенцев из аварийных домов.

«Сегодня в рамках форума „Сообщества“ мы проводим общественный контроль в сфере ЖКХ, строительства и дорог. Понравилось, что эти дома построены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Люди переезжают в комфортные и красивые дома. Но у нас есть замечания по условиям для маломобильных граждан, есть пожелания к управляющей компании, так как на детских площадках нет информационных карт», — отметила по итогам посещения домов в ЖК «Салават купере» председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Галина Дзюба.

В самих квартирах, добавила она, сделаны пороги, которые не будут комфортны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Татарстан стал пилотным регионом России по программе «Доступная среда», поэтому многие регионы равняются на республику, добавила заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам по направлению «Доступная среда» Галина Горбатых.

«Нас радует, что в Татарстане есть советник по „Доступной среде“. Мы видим результаты. Мы стоим у перспективного признака универсального дизайна, когда мы не выделяем людей по признаку инвалидности, мы создаем условия для всех», — сообщила она.

Следующим объектом стал двор в Московском районе, по улице Волгоградская. Он оставил более приятное впечатление у экспертов. Экскурсию по двору провел глава района Сергей Миронов. Он рассказал о том, что на территории одновременно были реализованы программы «Наш двор», капитального ремонта, а также по индивидуальному подходу к ремонту подъездов.

Отдельный комплимент от Галины Дзюбы здесь получила местная управляющая компания.

«Первое, что озвучил глава управляющей компании, — это общение с жителями. Этим двором вы однозначно подняли нам настроение», — заявила она.