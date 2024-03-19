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Федеральные дорожники в Татарстане проведут противопаводковые мероприятия
Федеральные дорожники в Татарстане готовятся к проведению противопаводковых мероприятий. Заготовлено 7,3 тыс. куб. метров инертных материалов, инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод, сообщает «Волго-Вятскуправтодор».
«Проводятся профилактические мероприятия для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда по автодорогам федерального значения, а также по сохранности искусственных сооружений на них в период прохождения весеннего паводка», — говорится в сообщении ведомства.
Так, подрядные организации уже приступили к расчистке водопропускных труб от снега и наледи. Предпаводковый осмотр участков дорог, расположенных в низинах, рядом с водоемами, и искусственных сооружений на них начнется 27 марта. Особое внимание дорожники уделят объектам, более подверженным опасности подтопления.
Во время мониторинга специалисты определят состояние потенциально опасных участков на период весеннего паводка и примут меры для предотвращения размыва земляного полотна автомобильных дорог.
Для оперативного реагирования на ситуацию сформировано 46 бригад, в состав которых входят 238 человек. Им выделена 141 единица техники.
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