news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 12:19

Федеральные дорожники в Татарстане приступили к противопаводковым мероприятиям

Читайте нас в
Телеграм

Дорожники начали подготовку к весеннему паводку. Профилактические мероприятия направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного проезда по федеральным автодорогам в Татарстане, а также сохранность искусственных сооружений в период прохождения весеннего паводка, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 5 марта подрядные организации приступили к расчистке оголовков и русел водопропускных труб от снега и наледи. С 23 марта планируется проведение предпаводкового осмотра наиболее уязвимых участков автодорог, расположенных в низинах, рядом с водоемами, и искусственных сооружений на них. Особое внимание уделят объектам, которым угрожает подтопление», – говорится в сообщении.

Для борьбы с паводком федеральные дорожники заготовили более 3 тыс. тонн инертных материалов, инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод. Сформировано 40 бригад в составе свыше 200 человек, выделено 124 единицы техники.

Водителей просят быть внимательными на дорогах. В случае возникновения нештатной ситуации на федеральных трассах можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу управления по телефону: 8(843)273-54-08.

#весенний паводок #противопаводковые мероприятия #федеральные трассы рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

10 марта 2026
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Новости партнеров