Федеральные дорожники в Татарстане приступили к противопаводковым мероприятиям

Дорожники начали подготовку к весеннему паводку. Профилактические мероприятия направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного проезда по федеральным автодорогам в Татарстане, а также сохранность искусственных сооружений в период прохождения весеннего паводка, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 5 марта подрядные организации приступили к расчистке оголовков и русел водопропускных труб от снега и наледи. С 23 марта планируется проведение предпаводкового осмотра наиболее уязвимых участков автодорог, расположенных в низинах, рядом с водоемами, и искусственных сооружений на них. Особое внимание уделят объектам, которым угрожает подтопление», – говорится в сообщении.

Для борьбы с паводком федеральные дорожники заготовили более 3 тыс. тонн инертных материалов, инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод. Сформировано 40 бригад в составе свыше 200 человек, выделено 124 единицы техники.

Водителей просят быть внимательными на дорогах. В случае возникновения нештатной ситуации на федеральных трассах можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу управления по телефону: 8(843)273-54-08.