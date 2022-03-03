Федеральные дорожники в Татарстане начали подготовку к противопаводковым мероприятиям

В Татарстане федеральные дорожники начали подготовку к проведению противопаводковых мероприятий. Подрядные организации уже приступили к расчистке оголовков и русел водопропускных труб от снега и наледи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Проводится комплекс профилактических мероприятий для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения на территории Татарстана, а также сохранности искусственных сооружений на них в период прохождения весеннего паводка», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на 22 марта запланирован предпаводковый осмотр участков автодорог, расположенных в низинах, рядом с водоемами, и искусственных сооружений на них. Во время мониторинга дорожники определят состояние потенциально опасных участков на период весеннего паводка. Кроме того, будут приняты меры для предотвращения размыва земляного полотна участков автодорог.

Всего дорожными службами заготовлено 9,6 тыс. куб. метров инертных материалов, 18 куб. метров пиломатериалов, инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод. Для оперативного реагирования сформированы 43 бригады, в составе которых 213 человек, а также выделено 132 единицы техники.

В случае нештатной ситуации на федеральных дорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» по телефону: 8(843)273-54-08.