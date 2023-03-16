Федеральные дорожники в РТ проверят участки, которым грозит подтопление во время паводка

Федеральные дорожники в Татарстане проверят состояние участков, потенциально опасных в период весеннего паводка. После этого будут приняты меры для предотвращения размыва земляного полотна автомобильных дорог, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Подрядные организации уже приступили к расчистке оголовков и русел водопропускных труб от снега и наледи. Планируется проведение предпаводкого осмотра участков автодорог, расположенных в низинах, рядом с водоемами и искусственными сооружениями на них», — отметили в ведомстве.

Особое внимание дорожники уделят объектам, входящим в перечень наиболее подверженных опасности подтопления.

Дорожные службы заготовили 6,9 тыс. куб. метров инертных материалов, инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод. Кроме того, для оперативного реагирования сформировано 43 бригады, в состав которых входят 228 человек. Им выделено 140 единиц техники.

В случае нештатной ситуации на федеральной дороге водителям необходимо обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» по телефону: 8 (843)273-54-08.