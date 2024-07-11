Федеральные дорожники провели в Татарстане акцию «Я не сплю за рулем»

Федеральные дорожники и сотрудники региональной Госавтоинспекции сегодня провели акцию «Я не сплю за рулем» на северной объездной Казани. Они напомнили водителями об обязательном соблюдении правил дорожного движения, режиме сна и отдыха при дальнем следовании, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С начала этого года на территории Татарстана зарегистрировано четыре ДТП, которые, по предварительным данным, были спровоцированы водителями, управляющими транспортными средствами в утомленном состоянии. В этих ДТП восемь человек погибли и еще двое получили различные травмы», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в состоянии переутомления водитель рискует выехать на встречную полосу, съехать с дороги, что может привести к опрокидыванию автомобиля. И чаще всего такие ДТП происходят в утренние часы – с 3.00 до 8.00.

Автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут с учетом остановок на отдых. Остановки необходимо делать каждые три – четыре часа.

В настоящее время в республике функционирует 429 объектов дорожного сервиса. Они входят в состав 183 АЗС, 174 пунктов общественного питания, 42 станций технического обслуживания, 37 мотелей, девяти моечных пунктов и 190 площадок для стоянки автомобилей.