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Ру Тат
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21 мая 2021  08:10

Федеральные дорожники отремонтируют 7,5 км трассы М7 в Татарстане

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Федеральные дорожники в Татарстане отремонтируют 7,5 км трассы М7 «Волга». Все работы планируется завершить в сентябре этого года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

В настоящее время ремонт ведется на двух участках автодороги — с 1038 по 1040 км и с 1041+610 по 1047 км в Елабужском и Тукаевском районах, а также в Набережных Челнах. Специалисты восстанавливают дорожное покрытие асфальтобетоном.

«Верхний слой покрытия уложат из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, рабочие на этих участках обновят дорожные знаки, барьерное ограждение, заменят и переустановят дождеприемные колодцы, разрушенные участки существующего бортового камня и нанесут дорожную разметку.

Всего в этом году в Татарстане приведут в нормативное состояние 44,5 км трассы М7. Работы запланированы в Высокогорском, Пестречинском, Елабужском, Менделеевском, Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах и Набережных Челнах.

#ремонт дорог #трасса м7
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