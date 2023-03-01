Федеральное казначейство заявило о проверке расходов Минобороны РФ на СВО

Расходы Минобороны России, направленные на проведение специальной военной операции (СВО), начали проверяться Федеральным казначейством. Проверки ведутся по четырем ключевым направлениям, заявил руководитель ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Проверки расходов военного ведомства проводятся по поручению Мишустина, которое он дал на Координационном совете по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

«[Проверяются] расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники. Эта работа будет продолжена», – цитирует Артюхина ТАСС.

Мишустин в свою очередь призвал обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды.

Напомним, в октябре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при Правительстве для обеспечения потребностей специальной военной операции, который возглавил Мишустин.